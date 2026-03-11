Гуманитарную помощь передали из Фрязина в зону СВО

Новая волна поддержки с фронта гражданской инициативы достигла зоны специальной военной операции. В Ассоциации ветеранов СВО городского округа Фрязино приняли очередную партию гуманитарной помощи, собранной и изготовленной силами неравнодушных жителей и волонтерского движения.

Груз, включающий медикаменты, теплую одежду и маскировочные сети, скоро будет доставлен непосредственным адресатам — бойцам, выполняющим задачи на передовой. Инициаторами последней отправки стали активисты волонтерского движения «Шьем для наших. Покров». Эти люди, не понаслышке знающие о нуждах военнослужащих, самостоятельно взялись за кропотливую работу. В новую партию помощи вошли теплые толстовки, гигиенические средства, медикаменты и маскировочные сети.

«Отличительной чертой нынешней отправки является ее адресность. Посылка будет направлена конкретным военнослужащим — бойцам 26-го мотострелкового полка, в частности, во второй батальон и отдельный взвод БПЛА. Это позволяет максимально эффективно удовлетворить нужды тех, кто находится непосредственно на передовой, и оказывает неоценимую помощь в выполнении боевых задач», — сообщили организаторы.

Военнослужащие, получив информацию о подготовке груза, передали через Ассоциацию ветеранов свои слова благодарности всем добровольцам и активным жителям Фрязина. Они отметили, что такая поддержка со стороны тыла является мощным стимулом и помогает приблизить долгожданную победу. Администрация городского округа Фрязино и Ассоциация ветеранов СВО призывают всех неравнодушных жителей наукограда поддержать военнослужащих и жителей пострадавших от обстрелов территорий.