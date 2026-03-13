Гуманитарную помощь передали из Егорьевска в зону СВО

В сельском приходе Троицкого храма в селе Низкое кипит работа, масштаб которой впечатляет даже опытных волонтеров. Местная община верующих и добровольцы объединили усилия, чтобы обеспечить бойцов в зоне специальной военной операции необходимыми вещами.

Только за февраль волонтерам удалось изготовить и подготовить к отправке внушительную партию средств обогрева. Основу груза составили 845 блиндажных свечей. Эти изделия — настоящий «вечный двигатель» в полевых условиях: одна такая свеча способна гореть несколько часов. Дополнением к свечам стали 1430 спичек длительного горения. В отличие от обычных, они устойчивы к ветру и влаге, что делает их незаменимым инструментом для выживания в суровых походных условиях.

«Особое внимание прихожане уделили вопросам гигиены. На фронт было передано 983 комплекта сухого армейского душа. Это уникальное решение позволяет бойцам поддерживать чистоту тела при дефиците или полном отсутствии воды — достаточно лишь небольшого количества влаги, чтобы получить обильную пену, которая не требует смывания», — сообщили волонтеры.

Помимо средств личной гигиены и тепла, в состав гуманитарного конвоя вошли 50 пар рабочих перчаток для проведения инженерных работ, специальные грелки для рук, спасающие от обморожений, продукты питания и питьевая вода, постельное белье для госпиталей, а также рулоны линолеума, которые бойцы используют для гидроизоляции и обустройства полов в блиндажах.

Прихожане Троицкого храма подчеркивают, что эта работа — их вклад в общую победу, и она будет продолжаться до тех пор, пока в ней есть необходимость.