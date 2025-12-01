Гуманитарную помощь передали группе волонтеров «Никто кроме нас» в Пушкино

В округе продолжается масштабная работа по поддержке тех, кто находится на передовой. Недавно эстафета добра получила новое продолжение: в стенах Троицкого храма состоялась передача гуманитарной помощи, предназначенной для бойцов специальной военной операции и мирных жителей пострадавших регионов.

Депутат Дмитрий Кульков лично доставил груз волонтерам группы «Никто кроме нас» при Троицком храме. В груз вошли необходимые в полевых условиях и для обустройства быта средства гигиены: чистящие составы, жидкое мыло, гели для стирки, а также укрывная пленка и другие вещи.

«Я считаю важным поддерживать такие инициативы. Это не просто помощь, это демонстрация единства и солидарности нашего общества», — сообщил Дмитрий Кульков.

Общий вес доставленного груза составил 300 килограммов. Волонтерская группа «Никто кроме нас» с самого начала специальной военной операции помогает военнослужащим.

Их деятельность охватывает широкий спектр задач: закупка и доставка предметов первой необходимости — от медикаментов до тактического снаряжения, продовольственная помощь, плетение маскировочных сетей, а также изготовление окопных свечей.