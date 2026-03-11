Гуманитарную помощь передали бойцу СВО из Серпухова

Военнослужащий Алексей 10 марта посетил Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Там он пообщался с депутатом Совета депутатов Вячеславом Ореховым и получил помощь для себя и сослуживцев.

Алексей добровольно отправился в зону боевых действий в 2023 году. Сейчас мужчина служит старшим наводчиком расчета на Константиновском направлении и уже награжден медалью Жукова. Дома его ждут супруга Оксана и трое сыновей.

В ходе встречи представители предпринимательского сообщества передали бойцу дизельный генератор, а профсоюз медицинских учреждений — гуманитарный груз для подразделения. Глава округа Алексей Шимко поблагодарил всех, кто участвует в сборе и доставке помощи.

В Серпухове к поддержке фронта подключились социальные и медицинские учреждения, общественные организации, бизнес и простые жители. Каждый вносит свой вклад в общее дело.