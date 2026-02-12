Гуманитарную помощь отправят из Серпухова в зону СВО

В Серпухове продолжается активная работа по оказанию всесторонней поддержки участникам специальной военной операции. Волонтерская команда «Своих не бросаем! Серпухов. Подольск», объединившая жен военнослужащих, готовится к отправке очередной партии гуманитарного груза, который будет доставлен бойцам, несущим службу на Херсонском направлении.

Лидер команды Марта Мирненко рассказала, что состав груза формировался с учетом самых насущных потребностей военнослужащих, особенно в условиях зимнего периода. Партия включает в себя теплые вещи и средства обогрева, строительные и ремонтные материалы и энергетическое оборудование.

«Мы, как всегда, собираем много строительного материала: утеплители, маскировочные сети, гвозди, саморезы и другую фурнитуру. Электрогенераторы пользуются большим спросом у бойцов на передовой, поэтому они также будут включены в список гуманитарной помощи», — отметила Марта Мирненко.

Планируется, что машина с гуманитарным грузом прибудет на позиции бойцов ко Дню Защитника Отечества.