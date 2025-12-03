Гуманитарную помощь отправят из Серпухова бойцам СВО

В Серпухове не сбавляет темпов работа добровольческого штаба, который стал центром гражданской инициативы и сплотил вокруг себя жен военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Под руководством Марты Мирненко команда активно готовит к отправке очередную машину с гуманитарным грузом, адресованным бойцам на Херсонском направлении.

«Мы смогли собрать все самое необходимое, и даже больше, для наших бойцов исключительно благодаря невероятной щедрости и искренней поддержке всех жителей округа. Каждый раз, при каждой отправке, мы видим неподдельное желание людей внести свой вклад, помочь нашим защитникам, и это вдохновляет нас продолжать работу», — сообщила Марта Мирненко.

В состав гуманитарного груза войдут жизненно необходимые предметы и высокотехнологичное оборудование. Среди них: мощные обогреватели и электрогенераторы, портативные зарядные станции для поддержания связи, а также 3D-принтеры. Помимо этого, отправляются маскировочные сети, техническая пленка, разнообразные строительные материалы и крепеж для укрепления позиций, а также обширный запас медикаментов и средств первой помощи, и многое другое, что было запрошено бойцами.