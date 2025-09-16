Гуманитарную помощь отправят из Щелкова в зону СВО

В округе дан старт масштабной акции по сбору гуманитарной помощи, призванной оказать поддержку военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Инициатива приурочена ко второй годовщине воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.

Жители Щелкова могут внести свой вклад в общее дело, принеся продукты питания длительного хранения в специально организованные пункты сбора. Пункт приема гуманитарной помощи открыт ежедневно с 10:00 до 17:00 по адресу: 1-й Советский переулок, дом 2А.

Акция продлится до 18 сентября. Все собранные продукты питания будут рассортированы и в ближайшее время отправлены в зону проведения специальной военной операции.

Для получения более подробной информации об акции, перечне необходимых продуктов питания и других вопросах, связанных с оказанием гуманитарной помощи, жители Щелкова могут обратиться по телефонам горячей линии: +7(925)323-75-45 и +7(985)711-19-83.