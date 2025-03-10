Гуманитарную помощь отправят из Егорьевска в зону СВО

В округе полным ходом идет подготовка к отправке очередного гуманитарного конвоя, предназначенного для поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Добровольцы формируют груз, который в ближайшее время будет доставлен в боевые подразделения.

Конвой включает в себя широкий спектр необходимых предметов, таких как продукты питания длительного хранения, теплую одежду и медикаменты для оказания первой помощи. Кроме того, бойцам будут переданы адресные посылки от родных и близких. Особое место в гуманитарном грузе занимает специализированное снаряжение, включающее в себя маскировочные сети, масккостюмы «Леший», антидроновые одеяла и многое другое.

Все это шьют своим руками местные добровольцы. Большинство из них — женщины.

«Спасибо всем, кто, не жалея сил и времени, помогает нашим Защитникам!», — сообщил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

В округе на базе молодежного центра «Маяк» на постоянной основе функционирует Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Каждый житель округа может передать волонтерам центра продукты, вещи и медикаменты для бойцов.