Гуманитарную помощь отправили в Херсонскую область из Солнечногорска

В погрузке гуманитарной помощи приняли участие первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик и активисты местного отделения «Молодой Гвардии». Сбор был организован по поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова в Едином центре поддержки участников СВО и их семей. Бойцам доставят продукты питания, медикаменты, термобелье, предметы первой необходимости.

«Помимо груза, также передали письма с теплыми словами поддержки от наших школьников, родных и близких бойцов. Сбор гуманитарной помощи осуществляем на регулярной основе. Верим в наших ребят и ждем их с победой», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.