Гуманитарную помощь отправили в Херсонскую область из Солнечногорска

Жители Солнечногорска собрали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции. Груз отправили в Херсонскую область.
В погрузке гуманитарной помощи приняли участие первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик и активисты местного отделения «Молодой Гвардии». Сбор был организован по поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова в Едином центре поддержки участников СВО и их семей. Бойцам доставят продукты питания, медикаменты, термобелье, предметы первой необходимости.
«Помимо груза, также передали письма с теплыми словами поддержки от наших школьников, родных и близких бойцов. Сбор гуманитарной помощи осуществляем на регулярной основе. Верим в наших ребят и ждем их с победой», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
Жителей Солнечногорска приглашают присоединиться к сбору гуманитарной помощи. Принести все необходимое можно в Единый центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО по адресу: улица Красная, дом № 22А, первый этаж, а также в волонтерские и общественные организации округа.
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