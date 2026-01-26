Гуманитарную помощь отправили из Раменского в зону СВО

Жители округа продолжают оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции. На Луганское направление была отправлена очередная партия гуманитарной помощи, собранная благодаря усилиям профсоюзной и ветеранской организаций, а также неравнодушных граждан.

Груз, отправленный в зону СВО, отличается комплексным подходом и включает в себя как технические средства, так и предметы первой необходимости, а также моральную поддержку. Бойцам отправили автономные отопители, уникальные обереги, маскировочные средства, обмундирование и медикаменты.

В организации сбора средств и закупок активное участие приняли основатель музея-аптеки Евгений Иващенко с супругой, члены Совета ветеранов, общественник Денис Сулимов и предприниматель Дмитрий Тряпкин. Организацию и безопасную доставку гуманитарного груза возьмет на себя команда фронтовых волонтеров Раменского отделения «Боевого братства» под руководством ветерана боевых действий Алексея Колмогорова. Особую ценность, как отмечают организаторы, представляют детские письма, которые неизменно включаются в состав помощи.