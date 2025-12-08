Гуманитарную помощь отправили из Пушкино в зону СВО

В округе не ослабевает волна поддержки военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Волонтерская группа «Мир» вновь подтвердила свою приверженность миссии помощи, загрузив и отправив очередную партию гуманитарного груза на передовую.

Эта отправка стала еще одним свидетельством сплоченности и неравнодушия жителей округа. Центральное место в этой отправке заняли медикаменты и специализированное медицинское оборудование. Особое значение имеет дефибриллятор — устройство, которое удалось приобрести благодаря оперативно собранным средствам неравнодушных граждан.

Помимо медикаментов, каждая отправка включает в себя защитные средства. В этот раз бойцам будет передано 17 искусно сплетенных маскировочных сетей и 40 тактических нашлемников, созданных руками волонтеров.

«Мастерство и усердие в плетении маскировочных средств продемонстрировала волонтерская группа „Радуга“ из деревни Данилово. Эти десять постоянных участников, ежедневно посвящающие два-три часа кропотливому труду, создают надежную защиту для наших бойцов. Их изделия отправляются в 169-ю бригаду, которую группа „Мир“ поддерживает на постоянной основе, а также в другие нуждающиеся подразделения», — отметили организаторы.