Гуманитарную помощь отправили из Подольска жителям освобожденных территорий

Жители Подольска собрали партию гуманитарной помощи для освобожденных городов. Груз отправят 13 декабря.
Акцию «Подольск — передовой» инициировала партия «Единая Россия». В сборе приняли участие заместитель главы округа Ольга Шашкова, председатель Совета Алексей Никулин, заместитель председателя Совета, руководитель фракции «Единая Россия» Любовь Ушанева, а также депутаты фракции «Единая Россия», педагоги и ученики школы № 34.
Жителям освобожденных территорий отправят продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены с площади Национального центра «Россия».