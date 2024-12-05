Гуманитарную помощь отправили из Подольска жителям освобожденных территорий

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Жители Подольска собрали партию гуманитарной помощи для освобожденных городов. Груз отправят 13 декабря.

Акцию «Подольск — передовой» инициировала партия «Единая Россия». В сборе приняли участие заместитель главы округа Ольга Шашкова, председатель Совета Алексей Никулин, заместитель председателя Совета, руководитель фракции «Единая Россия» Любовь Ушанева, а также депутаты фракции «Единая Россия», педагоги и ученики школы № 34.

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Жителям освобожденных территорий отправят продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены с площади Национального центра «Россия».

Всего было организовано 26 пунктов сбора.

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