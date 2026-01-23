Гуманитарную помощь отправили из Орехово-Зуева в зону СВО

Бойцы обратились с конкретным запросом: для возведения и укрепления оборонительных сооружений им потребовались качественные строительные материалы. Запрос был оперативно отработан местной Ассоциацией ветеранов специальной военной операции. Руководитель организации Вячеслав Шаронов вместе с коллегами подготовил к отправке 200 листов фанеры. В погрузке стройматериалов лично участвовал один из членов Ассоциации — ветеран, который уже в ближайшие дни планирует вернуться в зону боевых действий для продолжения службы.

«Эта помощь стала возможной исключительно благодаря неравнодушию и активной позиции жителей нашего округа. Каждый лист фанеры — это вклад в безопасность наших ребят, возможность построить надежные блиндажи и укрытия», — сообщили в Ассоциации.