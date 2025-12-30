Гуманитарную помощь отправили из Лыткарина в зону СВО

Жители округа вновь продемонстрировали свою заботу, отправив масштабную партию гуманитарной помощи военнослужащим в зону специальной военной операции. Они продолжают активно участвовать в поддержке российских бойцов, находящихся на передовой.

«Их помощь — это не просто слова, а конкретные дела, наполненные искренней заботой и желанием облегчить тяжелые будни военнослужащих. На этот раз масштабный груз был сформирован специально для земляка из Лыткарино, который сейчас находится на передовой, известного по позывному „Тэд“. Эта адресная помощь подчеркивает личную связь и чувство общности, которое объединяет жителей округа с их защитниками», — отметили организаторы.

В зону СВО отправили мотоцикл, строительные материалы, окопные свечи, антифриз, а также овощи, фрукты и консервации.

Бойцу «Тэду» были переданы самые искренние поздравления с наступающим Новым годом, наполненные пожеланиями здоровья, стойкости духа и, конечно же, скорейшего возвращения домой.