Гуманитарную помощь отправили из Черноголовки в зону СВО

Из Черноголовки отправилась очередная партия гуманитарной помощи, предназначенная для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава городского округа Роман Хожаинов, подчеркнув важность и непрерывность поддержки, оказываемой жителями.

Очередной гуманитарный конвой, сформированный благодаря усилиям волонтеров и неравнодушных жителей Черноголовки, включил в себя необходимые материалы и предметы первой необходимости. В состав груза вошли: девять тонн влагостойкой фанеры с комплектом крепежных элементов, семь еврокубов, заполненных питьевой водой, а также 50 коробок офисной бумаги формата А4.

«От лица всех жителей Черноголовки выражаю искреннюю благодарность Ассоциации ветеранов СВО за их неоценимую помощь и постоянную поддержку наших военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции», — сообщил Роман Хожаинов.

Организация поставок гуманитарной помощи осуществляется в рамках непрерывной акции по сбору средств и необходимых вещей для военнослужащих, инициированной и поддерживаемой администрацией округа.