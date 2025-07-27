Гуманитарную помощь отправили из Балашихи в зону СВО

Представители организации «Офицеры России» в Балашихе, руководитель исполкома отделения подполковник Розалия Абатурова и депутат Совета депутатов Рустам Фахрисламов организовали очередной сбор и отправку гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. В состав груза вошли шесть комплектов радиомостов, 10 маскировочных сетей, а также средства личной гигиены.

Эти предметы помогут обеспечить защитников необходимым снаряжением и предметами первой необходимости.

«Поддержка бойцов — это наш долг. Мы продолжаем работу по сбору гуманитарных грузов и делаем все возможное, чтобы помочь военнослужащим на фронте», — подчеркнул Рустам Фахрисламов.

В городском округе Балашиха действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи. Каждый желающий может внести свой вклад и помочь военнослужащим. Пункты расположены по следующим адресам: Общественная палата на проспекте Ленина, дом № 7/1, общественные приемные «Единой России» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.

Организаторы призывают всех неравнодушных граждан принимать активное участие в сборе гуманитарной помощи. Даже маленькая поддержка важна и может значительно повлиять на моральный дух и благосостояние тех, кто находится в зоне боевых действий.