Гуманитарную помощь отправили бойцам СВО из Орехово-Зуева

По словам депутата, отправку сопровождали и доставляли Андрей Коваленко и Александр Тарасов. Груз адресован преимущественно землякам — жителям Орехово‑Зуевского округа — и их сослуживцам, которые сейчас находятся в зоне СВО. Формирование комплекта помощи проходило с учетом реальных просьб бойцов. В первую очередь военнослужащие просили генераторы для электроснабжения, специализированное оборудование — в том числе антенны и радиостанции — а также наборы инструментов для ремонта и быта в полевых условиях. В отгрузку также вошли предметы зимнего обмундирования: теплая одежда и спальные мешки.

Кроме вещей первой необходимости, в посылке оказались и вещи, которые поднимают моральный дух. Депутат рассказал, что не забыли и про новогодние подарки: мандарины как символ праздника, а также письма и открытки от школьников Куровской школы № 1.