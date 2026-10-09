Гуманитарную помощь отправили бойцам СВО из Ленинского округа

Из Ленинского городского округа вместе с депутатом Московской областной думы Сергеем Арбузовым и Ассоциацией ветеранов СВО отправили гуманитарную помощь для 14-й армии. Также бойцам передали два легковых автомобиля для 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии.

Машины помогут военнослужащим в выполнении задач на линии боевого соприкосновения. Глава городского округа Станислав Каторов отметил, что поддержка защитников ведется на постоянной основе.

«Поддержка наших защитников — это постоянная работа. Мы держим связь с подразделениями, знаем, что требуется на передовой, и стараемся закрывать эти потребности оперативно. Сегодня отправили машины и большой гуманитарный груз. Уверен, что наша помощь придет вовремя и будет полезна бойцам. Продолжаем работать дальше», — сказал Станислав Каторов.

Машины загрузили всем необходимым, что сейчас особенно нужно на передовой. Бойцам отправили строительные материалы, спальные мешки, антидроновые одеяла, маскировочные сети, термобелье и многое другое.

«Для наших ребят важно знать, что дома их ждут, о них помнят и делают все возможное, чтобы приблизить победу. Мы продолжим помогать столько, сколько потребуется. Каждый такой груз — это частичка нашего общего тепла и заботы, которая помогает бойцам чувствовать надежный тыл за спиной», — отметил депутат Московской областной думы Сергей Арбузов.

Работа по поддержке военнослужащих в Ленинском округе продолжается на системной основе.