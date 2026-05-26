Гуманитарную помощь отправили бойцам СВО из Химок

В Химках продолжают сбор и отправку гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. 25 мая депутаты городского округа передали очередную партию необходимых вещей через волонтерский центр.

В городской округе регулярно организуют сборы для поддержки военнослужащих и жителей приграничных территорий. К инициативе присоединяются депутаты, волонтеры, активисты и жители, которые формируют посылки с продуктами и предметами первой необходимости.

Очередную партию груза передали в ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья». В нее вошли продукты длительного хранения, средства гигиены и другие базовые вещи, востребованные на передовой. Участники акции отмечают, что такие отправки формируются на постоянной основе.

«Поддержка наших бойцов — это общее дело. Каждая посылка помогает ребятам чувствовать, что о них помнят и ждут дома», — сказал депутат Сергей Малиновский.

К сбору также присоединились заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев и депутат Галина Болотова. Они передали гуманитарную помощь в общественную приемную партии «Единая Россия», где ведется координация отправок.

«Сегодня особенно важно сохранять единство и помогать тем, кто защищает страну. Жители Химок активно участвуют в таких инициативах», — сказал Васильев.

Сбор гуманитарной помощи в округе продолжается на постоянной основе. К работе подключаются различные общественные структуры и жители, объединяя усилия для поддержки военнослужащих и мирного населения.