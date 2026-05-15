Гуманитарную помощь отправили бойцам СВО из Дмитрова

Машину со строительными материалами для блиндажей отправили из Дмитровского округа к бойцам на Курское направление. Поводом для поездки стала личная просьба мобилизованного земляка с позывным «Левша», который с октября 2022 года находится в зоне СВО.

Сергей (позывной «Левша») впервые решил обратиться за помощью к родному округу. Через местное отделение «Единой России» и руководителя Александру Нечай боец попросил помочь его подразделению со строительными материалами для обустройства блиндажей. Запрос выполнили в кратчайшие сроки.

В составе груза — 50 плит ОСБ, 20 рулонов утеплителя, топоры, молотки, гвозди, провода для электричества. Волонтеры из «Молодой гвардии Единой России» помогли с загрузкой.

«Большое спасибо, Михаил Николаевич, за поддержку нас и что все быстро было собрано», — поблагодарил главу округа боец.

На личной встрече Михаил Шувалов расспросил «Левшу» о службе, о том, из каких регионов сформировано его подразделение, и что еще нужно защитникам.

«Мы делаем все, чтобы каждая просьба наших ребят была услышана, и чтобы они получали помощь. Дмитровчане откликаются, помогают, собирают нужное, дети делают поделки, пишут письма, рисуют — грузы от Дмитровского округа уходят в зону проведения спецоперации постоянно», — подчеркнул глава муниципалитета.

Михаил Шувалов пожелал «Левше» доброй дороги и поскорее вернуться домой с победой. Работа с бойцами и их семьями в Дмитровском округе ведется непрерывно и по всем направлениям: от бытовых вопросов до адресной поддержки близких.