Гуманитарную помощь к Пасхе отправили в зону СВО из Воскресенска

Освящение пасхальных куличей состоялось в Иерусалимском храме. Более 100 военнослужащих также получили сухие пайки длительного хранения, одежду и средства личной гигиены.

После молебна депутаты, молодогвардейцы и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» вместе с благочинным 1-го Воскресенского церковного округа организовали отправку гуманитарного груза в зону специальной военной операции.

Председатель местного Совета депутатов Сергей Матвиенко отметил, что каждый кулич, освященный в храме, несет благословение и тепло родного дома, напоминает о стойкости и вере в победу. Он подчеркнул, как важно, чтобы каждый защитник на передовой чувствовал связь с домом и знал — о нем молятся и помнят.

Акция помогла укрепить моральный дух бойцов и напомнила им, что дома их любят, ждут и верят в них. Воскресенск в очередной раз показал свою сплоченность и готовность поддерживать героев.