Гуманитарную помощь к 23 февраля отправили из Химок в зону СВО

В рамках акции «Доброе дело для СВОих» жители округа, представители власти, общественных организаций и волонтерских объединений, ветераны и участники проекта «Активное долголетие» собрали посылки для военнослужащих. Груз сформировали по заявкам бойцов.

В состав вошли газовые баллоны, плитки, электроды, спальные мешки, одежда, перчатки, продукты и предметы личной гигиены. Гуманитарную помощь доставят в несколько подразделений, где служат бойцы из Химок.

Глава округа Инна Федотова поблагодарила всех участников акции и отметила, что в преддверии праздника важно, чтобы бойцы почувствовали заботу. По ее словам, главная задача — быть рядом и помогать.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов подчеркнул, что такие посылки — сигнал для ребят: тыл рядом, о них помнят и заботятся. Он добавил, что всего в зону специальной военной операции уже отправили несколько сотен тонн гуманитарного груза. Помимо сборов, активисты ежедневно плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи и изготавливают окопные свечи.