Гуманитарную помощь из Солнечногорска доставили в школу Луганска

Образовательное учреждение предоставляет возможность получения школьного аттестата местным жителям, от подростков до пенсионеров.

Во время встречи первые лица Солнечногорска передали в школу цветной принтер, канцелярские принадлежности и другие необходимые для учебного процесса материалы. Ученикам привезли сладкие подарки от предприятий Солнечногорска. В финале визита состоялся творческий концерт с участием народного артиста РФ.

«Учитель — это не просто профессия, это служение и призвание. Мои близкие — педагоги, поэтому я знаю: учитель не работает в пол силы. Они фанаты своего дела. Вкладывают душу в будущее других людей. Особенно трогательно видеть, как здесь, в Луганске, педагоги учат тех, кто, казалось бы, уже давно вышел из школьного возраста. Будем и дальше помогать этой школе и другим образовательным учреждениям Луганска. Потому что знания — это свет, а возможность учиться должна быть у всех, независимо от возраста и обстоятельств», — рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Поддержку школе оказывают регулярно уже третий год подряд, ранее в учебное заведение передали оргтехнику и мультимедийное оборудование.