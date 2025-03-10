Гуманитарную помощь из Солнечногорска доставили штурмовикам в зону СВО

Предметы первой необходимости, которые собрали жители и общественные организации городского округа Солнечногорск, доставили в расположение штурмовиков на Херсонском направлении. Сопроводила груз заместитель главы городского округа Виктория Куракова.

Сбор необходимых вещей организовали по поручению главы муниципалитета Константина Михалькова в Едином центре поддержки участников специальной военной операции и их семей. Военнослужащие получили термобелье, предметы личной гигиены, берцы, медикаменты, газовые горелки, средства радиоэлектронной борьбы и маскировочные сети. Помимо груза, также передали письма с теплыми словами поддержки от школьников, родных и близких бойцов.

«К штурмовикам приехали в первый раз, но теперь будем вести ребят на постоянной основе. Для наших воинов поддержка и забота очень важны. Так они чувствуют и знают, что мы вместе, мы одно целое!» — отметила Виктория Куракова.

Бойцы поблагодарили жителей и главу округа Константина Михалькова за оказанную помощь и записали ответное видеообращение.