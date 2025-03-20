Гуманитарную помощь из Солнечногорска доставили бойцам СВО в Донецкую область

Гуманитарный груз из Солнечногорская для бойцов специальной военной доставили в Донецкую область силами партизанского отряда и при участии художественного руководителя Дома культуры «Выстрел» Светланы Карымшаковой. Она также подарила защитникам небольшой концерт.

Военнослужащие батальона «Урал» получили все необходимые технические средства, которые будут полезны для выполнения поставленных задач на линии соприкосновения в окопах и блиндажах.

Волонтеры Дома культуры «Выстрел» собрали продукты питания, сладости, письма детей, амулеты-обереги и средства личной гигиены. Один из военнослужащих в запасе, участник чеченской войны предоставил коробки с домашней лапшой.

Художественный руководитель Дома культуры «Выстрел» организовала для бойцов концерт. Она исполнила песни о доме и о родных. Военнослужащие рассказали Светлане о себе и поделились планами на будущее.

На память о встрече защитники сделали фото с партизанским отрядом.