Гуманитарную помощь из Шатуры доставили в Курскую и Белгородскую области

Депутат муниципального округа Шатура Евгения Чиркунова побывала в преддверии Нового года с гуманитарной миссией в Курской и Белгородской областях. В поездке также участвовали молодогвардейцы из нескольких муниципалитетов Подмосковья.

Волонтеры доставили в штаб в Курске гуманитарный груз, в который вошли одежда, продукты, медикаменты и другие необходимые вещи. В Белгороде помощь получили бойцы отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». Из Шатуры передали письма от школьников для военнослужащих и детские игрушки от членов Молодежного парламента. Груз был собран по заявкам и потребностям жителей и военнослужащих в приграничье.

Евгения Чиркунова поблагодарила команду «Молодой гвардии» за возможность принять участие в гуманитарной миссии.

«Для меня нет ничего важнее, чем использовать любую возможность, чтобы помочь нашим бойцам, которые защищают страну, и мирным жителям, которые так ждут нашей поддержки. Делать большое доброе дело всегда приятнее в компании единомышленников, которые разделяют твои ценности и готовы с полной самоотдачей поддержать», — поделилась депутат Шатуры.