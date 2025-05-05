Гуманитарную помощь из Подольска привезли в школу-интернат в Донбассе

Партию гуманитарного груза доставил в Снежнянскую специальную школу-интернат № 42 глава Подольска Григорий Артамонов. Делегация городского округа привозит ребятам гумпомощь во время каждой поездки в Донбасс.

Школа-интернат стала вторым домом для десятков детей. Многие ребята живут там по пять дней в неделю, поэтому условия пребывания стремятся сделать для них как можно комфортнее. Делегация из Подольска передала учреждению одежду, технику, школьные принадлежности и другие вещи, которые помогут улучшить жизнь воспитанников и работу педагогов.

Ранее подольчане передали в школу-интернат бойлер, промышленный пылесос, телевизор, электрооборудование и многое другое.

В конце прошлого месяца волонтерский центр в Подольске отправил еще две партии гуманитарного груза участникам специальной военной операции. Бойцы получили строительные инструменты, маскировочные сети, лекарства, продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты. Груз доставили на Харьковское и Сватово-Купянское направления.