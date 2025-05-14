Гуманитарную помощь из Балашихи отправили в госпиталь в Луганске

Сотрудники военно-полевого госпиталя Луганска выступили с инициативой оказания помощи раненым бойцам СВО, обратившись в общественную приемную балашихинского отделения партии «Единая Россия». Запрос поддержали в рамках партийной акции «Доброе дело».

Депутат окружного совета от партии «Единая Россия» Николай Говричев совместно с единомышленниками организовал сбор медикаментов и средств первой необходимости.

«Эта гуманитарная акция — пример солидарности и взаимопомощи. Мы не оставим наших бойцов без поддержки. Важно обеспечить им достойные условия для лечения и реабилитации», — отметил Николай Говричев.

В Балашихе продолжают работу три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате (проспект Ленина, 7/1), а также в общественных приемных партии «Единая Россия» (улица Парковая, 7 и улица Октябрьская, 11 в микрорайоне Железнодорожный). Актуальная информация о потребностях фронта и дополнительных точках приема публикуется на платформе volonter.mosreg.ru.