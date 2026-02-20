Гуманитарную помощь и подарки к 23 Февраля отправили из Балашихи в зону СВО

От областного пункта отбора граждан на службу по контракту депутаты и волонтеры уехали на Курское, Луганское и Донецкое направления. Они поздравят бойцов с Днем защитника Отечества и передадут груз, собранный в Балашихе и Реутове.

Как рассказал секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, подарки и гумпомощь повезли депутаты и волонтеры, которые регулярно отрабатывают запросы командиров частей. Отправка прошла на базе областного пункта отбора на службу по контракту. С апреля 2023 года здесь заключили контракт и отправились в зону СВО свыше 43,5 тысяч человек.

В отправке груза приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, врип главы Реутова Алексей Ковязин и депутат Мособлдумы Тарас Ефимов. По словам Сергея Юрова, однопартийцы повезут не только помощь, но и поздравления от школьников и жителей.

Перед отправкой они пообщались с теми, кто собирал помощь — директорами школ, волонтерами и активистами Молодой Гвардии. Депутаты лично доставят подарки бойцам. Тарас Ефимов отметил, что за каждой посылкой стоит живое участие и поддержка.

С начала СВО из Балашихи отправили более 4800 тонн гуманитарной помощи и более 10 тысяч маскировочных сетей, из Реутова — более 1500 тонн груза.