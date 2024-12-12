Жители Солнечногорска отправили очередную партию гумпомощи бойцам СВО

Очередную партию гуманитарной помощи отправили в зону проведения специальной военной операции из Солнечногорска. Полезный груз собрали после обращения бойцов во время приема у главы муниципалитета Константина Михалькова.

Сбор необходимых вещей был организован при поддержке администрации муниципалитета, активистов и сторонников местного отделения партии «Единая Россия». Военнослужащим отправили продукты питания, строительные материалы, рации и генератор. Кроме того, бойцам были переданы детские рисунки и письма поддержки.

«Мы собрали все необходимые вещи, которые просили бойцы. Такие акции у нас проходят на регулярной основе, потому что мы должны помогать нашим ребятам, которые находятся в совете депутатов Ольга Гончар.