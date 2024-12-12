Жители Солнечногорска отправили очередную партию гумпомощи бойцам СВО

Очередную партию гуманитарной помощи отправили в зону проведения специальной военной операции из Солнечногорска. Полезный груз собрали после обращения бойцов во время приема у главы муниципалитета Константина Михалькова.
Сбор необходимых вещей был организован при поддержке администрации муниципалитета, активистов и сторонников местного отделения партии «Единая Россия». Военнослужащим отправили продукты питания, строительные материалы, рации и генератор. Кроме того, бойцам были переданы детские рисунки и письма поддержки.
«Мы собрали все необходимые вещи, которые просили бойцы. Такие акции у нас проходят на регулярной основе, потому что мы должны помогать нашим ребятам, которые находятся в совете депутатов Ольга Гончар.
Помощь в погрузке и отправке груза оказали руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар, заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик, управляющий территориальным отделом Солнечногорска Эдуард Машковцев и директор школы искусств, депутат Светлана Лаврова.
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