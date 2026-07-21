Гуманитарную помощь доставят бойцам СВО в госпиталь из Богородского округа

На прошлой неделе Ассоциация ветеранов СВО Богородского округа объявила в своей официальной группе о сборе гуманитарной помощи к поездке в госпиталь, которая запланирована на начало августа. Реакция жителей превзошла все ожидания: поток неравнодушных людей в офис Ассоциации в Ногинске не иссякает уже несколько дней.

Жители подходят к сбору по‑настоящему осознанно — в каждой принесенной вещи чувствуется личное участие и искреннее желание поддержать. Кто‑то приносит стопки чистых носков со словами: «Это для чужих сыновей, как для своих». Кто‑то тщательно закупает средства личной гигиены, сверяясь со списками необходимых вещей. Бабушки приносят носки, связанные своими руками, — в них вложено особое тепло. Среди тех, кто приходит помочь, есть и бойцы, вернувшиеся из зоны боевых действий, и те, у кого там сейчас служат близкие.

Сбор помощи продолжается: еще есть время, чтобы сформировать максимально полную отправку и передать бойцам все самое нужное. Можно принести средства личной гигиены, соки и сладости, носки, футболки.

«Каждая принесенная вещь — это не просто груз. Это частичка вашего тепла, которую мы довезем до парней в госпиталях в первых числах августа. Они должны знать, что их ждут, их помнят и о них заботятся», — подчеркнул руководитель отделения ассоциации Антон Иванов.

Адрес пункта приема: город Ногинск, улица Рабочая, дом 28, Ассоциация ветеранов СВО.