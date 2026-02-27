Гуманитарную помощь доставили бойцам СВО из Жуковского

Недавно собранный жителями авиаграда гуманитарный конвой, а вместе с ним и рисунки и открытки от местных школьников, были доставлены военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Эта акция стала проявлением единства тыла и фронта.

Около 1,7 тонны помощи преодолели тысячи километров, чтобы оказаться в руках бойцов.

«Состав груза был тщательно продуман исходя из реальных потребностей бойцов на передовой: печки-буржуйки, окопные свечи, строительные материалы, медикаменты первой необходимости, термобелье и теплые халаты, а также автозапчасти, помогающие поддерживать боевую технику в рабочем состоянии», — сообщили в администрации округа.

Особое место в этом конвое заняли рисунки и открытки. Ученики школ № 9, № 12 и лицея № 14 вложили в каждое свое послание частичку души, пожелания победы и слова поддержки. Эти детские работы, по словам самих бойцов, — самое ценное, что они получают.

Личную доставку собранного жуковчанами груза и детских подарков в зону специальной военной операции осуществил депутат городского совета Дмитрий Овчинников.