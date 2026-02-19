Гуманитарную помощь для жителей новых территорий собрали в Истре

В городском округе Истра завершился масштабный сбор гуманитарной помощи для жителей недавно освобожденных территорий. Волонтеры и неравнодушные граждане приносили необходимые вещи, экипировку, средства гигиены, подарки и сладости для детей.

Пункты приема работали в молодежном центре «МИР» в Истре и на базе спорткомплекса «Гучково» в Дедовске. Акция объединила жителей округа, представителей администрации и волонтерские организации.

«Для команды нашего Центра такие акции — это не просто работа, а зов сердца. Мы искренне любим и ценим возможность быть полезными. В такие моменты чувствуется настоящая сила единства», — поделились сотрудники МЦ «МИР».

Собранный груз уже доставили на центральный склад Московской области. Оттуда в ближайшее время его направят адресатам.