Гуманитарную помощь для жителей ЛНР собрали в школе № 1 в Химках

пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки/Пресс-служба администрации г.о. Химки

Свыше 30 килограммов гуманитарного груза передали жители Химок для отправки в ЛДНР и в зоны проведения специальной военной операции. Сбор проходил на базе школы № 1.

Посылки наполнили канцелярией, учебной литературой, продуктами с долгим сроком хранения, предметами первой необходимости и медикаментами.

«В сборе принимали участие все — педагогический состав, школьники и их родители. Я безгранично благодарна каждому, кто внес свой вклад в одно большое и доброе дело!», — поделилась директор школы № 1, муниципальный депутат Галина Болотова.

Отметим, что в Химках регулярно проходят сборы гуманитарной помощи. Участие в них принимают волонтеры, депутаты, общественные деятели и просто неравнодушные люди. Организованы девять ресурсных точек. Всего с начала проведения специальной военной операции химчане собрали свыше 300 тонн груза.

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