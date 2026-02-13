Гуманитарную помощь для участников СВО собрали в Истре

Благотворительная акция «Доброе дело — нашим Защитникам» проходила в Истре с 28 января по 8 февраля. Было собрано более 700 килограммов необходимых вещей.

По традиции пункты приема были расположены в молодежном центре «МИР» в Истре и в спортивном комплексе «Гучково» в Дедовске.

Накануне Дня защитника Отечества такая акция особенно актуальна. В ней участвовали не только жители, но и целые коллективы из образовательных учреждений и муниципальных предприятий города. Свою лепту внесли и сотрудники администрации города.

Люди приносили в первую очередь самые необходимые вещи: консервы, медикаменты, теплую одежду. Но также военнослужащим передавали детские рисунки, открытки с поздравлениями с Днем защитника Отечества и письма с теплыми пожеланиями.

Собранную гуманитарную помощь отправили в центральный пункт сбора, находящийся в Одинцово и уже оттуда ее отвезут в зону проведения специальной военной операции, где передадут бойцам.