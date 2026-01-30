Гуманитарную помощь для участников СВО соберут в Раменском округе

Раменское отделение движения «Волонтеры Подмосковья» в рамках проекта «Доброе дело» открыло сбор помощи для тех, кто находится на передовой, для жителей приграничных территорий и для школьников из новых регионов. Ко Дню защитника Отечества планируют собрать и отправить очередной гуманитарный груз.

Внести свой вклад в общее дело приглашают всех желающих до 8 февраля. Волонтеры будут собирать не только предметы первой необходимости и продукты для военнослужащих, но и канцелярские товары для детей.

«Приглашаю всех неравнодушных жителей, предпринимателей и общественные организации присоединиться к акции. Наша сила в единстве и готовности прийти на помощь! » — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Будут открыты пять точек сбора. Это Раменский молодежный центр, отдел досуговой деятельности «Будущее», отдел досуговой деятельности «Юность» в поселке Электроизолятор, школа № 35 «Вектор успеха» и клуб «Атлет».

Все собранные вещи будут оперативно направлены в ресурсный центр в Одинцовском городском округе.