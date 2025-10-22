Гуманитарную помощь для участников СВО соберут в Луховицах

В преддверии Дня народного единства, волонтеры Подмосковья и команда молодежного центра в Луховицах объявили о начале сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Эта инициатива призвана объединить усилия местных жителей и оказать поддержку тем, кто находится на передовой.

Сбор гуманитарной помощи продлится до воскресенья, 26 октября. У всех желающих есть возможность внести свой вклад в общее дело и помочь тем, кто нуждается в поддержке.

«Волонтеры принимают вещи и продукты, которые требуются бойцам: консервы, сухие пайки, сладости, газовые баллоны и батарейки, спальные мешки, инструменты, генераторы, одежда и теплые одеяла. Помните, что не важен размер помощи, которую вы окажете, важно наше единство», — сообщил директор молодежного центра «Юнимакс» Дмитрий Силаев.

Принести гуманитарную помощь можно по следующим адресам: улица Мира, дом 4б, Астапово, улица Зеленая, дом 51, а также Белоомут, Советская площадь, дом 1. Пункты приема работают ежедневно с 12:00 до 18:00.