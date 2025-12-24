Гуманитарную помощь для участников СВО отправили из Дрезны

Из города Дрезна стартовал большой гуманитарный конвой для оказания помощи военным, находящимся в зоне специальной военной операции. Организаторами мероприятия выступила администрация округа.

Эта акция собрала большое количество добровольцев: ветеранов, участников проекта «Активное долголетие», юнармейцев, прихожан местных храмов, а также семей и предпринимателей.

«Одним из ключевых координаторов проекта стала Александра Полякова, возглавившая Совет ветеранов Дрезны и запустившая движение „Помогаем своим“. Работа над сбором необходимых вещей велась регулярно на территории Параскевинского храма, где каждую неделю собирались активные волонтеры, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами», — отметили организаторы.

Они занимались пошивом, упаковкой и сбором всего необходимого. Это уже пятый подобный гуманитарный рейс, осуществленный в течение текущего месяца. Отправленные коробки содержали разнообразные товары первой необходимости. Все собранное было передано на центральный склад общественных объединений «Боевое Братство» и Комитета семей воинов Отечества, откуда распределяются непосредственно в госпитали и подразделения.