Гуманитарную помощь для детей в зоне СВО отправят из Солнечногорска

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска 28 августа сформировали гуманитарный груз для детей на освобожденные территории и в приграничные районы Курского и Белгородского направлений. Всего подготовили около 200 килограммов помощи.

Для школьников собрали книги, фломастеры, блокноты, игрушки, рюкзаки и другие необходимые вещи. Часть помощи предназначена для детей, проживавших в Судже и Шебекино. Для детских домов вместе с канцелярскими принадлежностями подготовили пижамы, которые предоставил начальник Окружного управления социального развития Аветис Башикян.

«Подготовка к 1 сентября — это не только про школьные принадлежности, но и про внимание, заботу и поддержку, которые особенно важны для детей, живущих на освобожденных и приграничных территориях. Благодаря совместным усилиям нам удалось собрать большой и действительно нужный груз. Уверена, что каждая переданная вещь поможет ребятам почувствовать: они не одни, о них искренне переживают и готовы поддержать», — отметила советник главы округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В сборе гуманитарного груза участвовали Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска, местное отделение партии «Единая Россия» и фонд «Женский эскадрон» под руководством Ирины Казанцевой. 1 сентября представители Солнечногорска передадут подарки школам и детским садам.