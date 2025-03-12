Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали жители Серебряных Прудов

Жители села Узуново активно включились в акцию «Доброе дело» и собрали гуманитарную помощь. Сотрудники культурно-досугового центра «Узуновское» стали координаторами этой инициативы, объединив усилия с неравнодушными сельчанами для оказания поддержки бойцам на передовой.

В рамках акции жители и волонтеры совместными усилиями собрали значительное количество продуктов питания длительного срока хранения. В перечень собранных продуктов вошли макаронные изделия, различные крупы, чай и кофе, печенье, тушенка и другие продукты. Также были сформированы коробки со средствами личной гигиены.

Пункт приема гуманитарной помощи в округе находится по адресу: улица Первомайская, дом № 12, кабинеты 21 и 15 (Центральный дом культуры). Приносить товары можно в будние дни с 9:00 до 18:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.