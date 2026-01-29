Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали в Ленинском округе

В округе состоялась благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи «Доброе дело — нашим защитникам». Мероприятие, организованное движением «Волонтеры Подмосковья», было приурочено к предстоящему Дню защитника Отечества.

Благотворительная акция прошла в кинотеатре «Искра». Благодаря усилиям жителей, активистов и представителей власти удалось собрать шесть коробок с необходимыми вещами для военнослужащих.

«Жители Ленинского округа всегда откликаются с особым теплом, стараясь передать частичку домашнего уюта и заботы нашим бойцам», — сказал заместитель председателя Совета депутатов Ленинского округа Александр Богданов.

В состав собранного вошли теплая одежда, продукты питания, кондитерские изделия, средства личной гигиены, бытовая химия и средства для оказания первичной медицинской помощи. Весь груз в ближайшее время будет передан в распределительный центр для отправки в зону специальной военной операции.

«Присоединиться к сбору гуманитарной помощи для поддержки специальной военной операции может каждый неравнодушный житель», — подчеркнул директор МБУ по работе с молодежью «Энергия» Илья Сенчуров. В акции участвовали жители, представители администрации, депутаты, активисты «Молодой Гвардии» и члены местной Ассоциации ветеранов СВО.