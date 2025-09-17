Гуманитарную помощь для бойцов СВО соберут в Луховицах

В округе не прекращается сбор гуманитарной помощи, направленной на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Данная инициатива реализуется благодаря совместным усилиям активистов молодежного центра «Юнимакс» и движения «Волонтеры Подмосковья».

«К участию приглашаем неравнодушных жителей Луховиц. Любой желающий может принести продукты с длительным сроком хранения, гигиенические принадлежности и одежду», — сообщил директор молодежного центра «Юнимакс» Дмитрий Силаев.

Сбор гуманитарной помощи организован по следующим адресам: улица Мира, дом 4б, Советская площадь, дом 1 и улица Зеленая, дом 51г.

Пункты приема работают по будним дням с 12:00 до 18:00. Акция продлится до 19 сентября включительно. Вся собранная волонтерами гуманитарная помощь будет передана военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.