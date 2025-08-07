Гуманитарную помощь для бойцов СВО соберут до 17 августа во Фрязине

До 17 августа жители округа смогут оказать поддержку военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, а также их детям, приняв участие в акции по сбору гуманитарной помощи. Пункт приема открыт в доме № 3 на улице Полевой в Молодежном центре.

По словам активистов, список необходимого достаточно широк и включает в себя, в первую очередь, предметы первой необходимости. В частности, требуются постельное белье и продукты питания длительного хранения. Для детей военнослужащих особенно актуальны канцелярские товары, школьные принадлежности и рюкзаки, чтобы они могли полноценно подготовиться к новому учебному году.

Волонтеры принимают разнообразные продукты питания. Среди наиболее востребованных продуктов: мясные и рыбные консервы, супы и каши быстрого приготовления, сухофрукты и орехи, пакетированный чай, сахар, соль, специи, хлеб и сухари.

Акция проводится участниками общероссийского движения «Волонтеры Подмосковья», которые объединили свои усилия для оказания помощи нуждающимся. В округе организацией занимаются активисты Молодежного центра. Пункт приема помощи работает ежедневно с 09:00 до 17:00 по адресу: улица Полевая, дом № 3.