Гуманитарную помощь для бойцов СВО передали в Серпухове

В Серпухове продолжается активная работа по поддержке участников специальной военной операции и сбору гуманитарной помощи. С первых дней акции в этом участвуют трудовые коллективы, школьники, студенты и неравнодушные жители города.

Координацию и объединение усилий волонтеров осуществляет Единый центр поддержки участников СВО и их семей. Так, в Центр приехали боевые товарищи жительницы Серпухова Ангелины с позывным «Сова». Ангелина — выпускница серпуховской школы № 3 и филиала Московского областного медицинского колледжа, которая сейчас служит на передовой, оказывая медицинскую помощь раненым в госпитале.

Еще во время учебы она зарекомендовала себя как активный и неравнодушный человек. Сейчас эти качества помогают ей и на службе», — рассказал временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Алексей Шимко.

Единый центр совместно со школой № 3 передал бойцам и Ангелине гуманитарную помощь, продолжая поддерживать тех, кто защищает страну.

«Каждое доброе дело — это шаг к нашей общей Победе», — добавил Алексей Шимко.