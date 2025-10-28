Гуманитарную помощь для бойцов СВО передали «серебряные волонтеры» из Наро-Фоминска

Как сообщили в администрации округа, эти специализированные изделия предназначены для защиты от беспилотных летательных аппаратов и играют важную роль в обеспечении безопасности наших солдат. Кроме того, волонтеры собрали значительную партию теплых вещей, включая носки, варежки, шапки и термобелье, а также теплые одеяла.

«Несмотря на смену времен года, неизменной остается душевная теплота и стремление волонтеров сделать все возможное для тех, кто обеспечивает безопасность страны. Их деятельность служит ярким примером того, как жизненный опыт и мудрость сочетаются с энергией и самоотдачей», — сообщили организаторы.