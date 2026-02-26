Гуманитарную помощь для бойцов СВО отправили из Ленинского округа

В состав помощи вошли средства связи, генераторы, источники бесперебойного питания, окопные свечи, инструменты, медикаменты, предметы тактической экипировки, средства гигиены, постельные принадлежности, спальные мешки, маскировочные сети, продукты и теплые вещи ручной работы. Часть груза направят не только на линию соприкосновения, но и в прифронтовые и освобожденные населенные пункты — для семей с детьми, пожилых людей и ветеранов.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что сбор шел всем городом: в нем участвовали администрация, образовательные учреждения, предприниматели и обычные жители. Заявки формировали сами бойцы — они просили генераторы, беспилотники и продукты. Отдельно отправили детские письма и поделки.

Помощь собирали совместно с депутатом Государственной думы Романом Терюшковым, Ассоциацией участников специальной военной операции, фондом «Защитники Отечества», центром помощи военнослужащим в зоне боевых действий, волонтерами, предпринимателями и кадетами.

Ранее в рамках губернаторского проекта «Доброе дело — нашим защитникам» свою партию груза отправили и активисты местного отделения «Волонтеров Подмосковья».