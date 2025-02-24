Гуманитарную помощь для белгородского госпиталя собрали в Пушкинском

Партию гуманитарного груза передали администрация округа и депутаты. Его доставили в Белгородскую область заместитель главы муниципалитета Артем Люхин и председатель Совета депутатов Артем Садула.

В состав гуманитарной помощи вошли высокочастотные электрохирургические инструменты, торакальные троакар-катетеры ПВХ со стилетом, материалы для обработки ран и дезинфекции, медицинские халаты, пеленки, сухой душ для гигиены и другие вещи, необходимые для работы медиков.

Груз на месте принял представитель Совета депутатов Пушкинского Роман Безносик, который проходит службу в зоне специальной военной операции.

«Для нас очень важно знать, что наши ребята обеспечены всем необходимым. Каждый из этих материалов может стать решающим для спасения человеческой жизни», — сказал Роман Безносик и поблагодарил всех причастных за поддержку.