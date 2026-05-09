Гуманитарную помощь бойцам СВО собрали в детском саду Можайска

Родители и воспитанники дошкольного отделения № 5 школы «Гармония» в Можайске 7 мая собрали и направили на сортировочный пункт очередную партию гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции. Это уже пятая подобная передача, организованная силами коллектива и родителей.

Среди переданных вещей — средства личной гигиены, предметы одежды, медицинские принадлежности. Дополнительно в каждую коробку вложили открытки, письма и обереги-талисманы, изготовленные руками детей. В каждом изделии — поздравления с наступающим Днем Победы, а также теплые и искренние пожелания скорейшего возвращения домой и крепкого здоровья.

Собранный груз разделят на две части. Одна отправится непосредственно в зону проведения специальной военной операции, чтобы поддержать бойцов на передовой. Другая будет доставлена в госпиталь в Краснознаменске, где проходят лечение и реабилитацию военнослужащие.

Большинство социальных учреждений Можайского округа — детские сады, школы, дома культуры — на регулярной основе участвуют в формировании грузов для военнослужащих и госпиталей. Все собранные вещи и послания в ближайшее время направят к месту назначения.