Гуманитарную помощь бойцам отправили из Наро-Фоминска в зону проведения СВО

Очередная партия гуманитарной помощи, предназначенная для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, отправилась на передовую. В организации сбора груза приняли участие председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов, начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин, а также местные предприниматели.

Благодаря их совместным усилиям удалось собрать значительный объем необходимых вещей и оборудования. На передовую отправили предметы первой необходимости, технику, а также продукты питания, в частности, сладкие подарки, макароны и различные крупы.

В округе на постоянной основе функционирует пункт сбора гуманитарной помощи, где каждый желающий может внести свой вклад в поддержку бойцов. Здесь принимают консервы, сухофрукты, конфеты, соль, сахар, перец, печенье, воду, соки, чай пакетированный, растворимый кофе, супы и каши быстрого приготовления. Кроме того, востребованы средства личной гигиены, включая шампуни и другие необходимые предметы.

Пункт приема гуманитарной помощи находится по адресу: улица Ленина, 25б, Молодежный комплексный центр. Приносить помощь можно каждый день с 09:00 до 18:00.