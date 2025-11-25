Гуманитарная акция стартовала в Раменском

В округе стартовала акция по сбору гуманитарной помощи «Доброе дело — нашим защитникам». Это выражение поддержки и благодарности, направленное на помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции, жителям приграничных территорий, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также семьям защитников.

«Сейчас как никогда важна наша общая поддержка тех, кто защищает страну, и тех, кто оказался в трудной ситуации. Эта акция — реальная и очень важная возможность для каждого жителя внести вклад в общее дело, проявить солидарность и заботу, почувствовать себя частью единого сообщества», — поделились волонтеры.

К сбору принимаются продукты длительного хранения, медикаменты, средства личной гигиены, теплая одежда и предметы первой необходимости.

Для удобства жителей округа, пункты сбора гуманитарной помощи открыты в трех локациях: отдел досуговой деятельности «БУДУЩЕЕ», на улице Зои Космодемьянской, д. 16, режим работы: Понедельник–пятница, 12:00–17:00, в Раменском молодежном центре по адресу: улица Народное Имение, д. 6А, стадион «Сатурн», с понедельника по пятницу, 09:00–17:00, а также в отделе досуговой деятельности «ЮНОСТЬ», адрес: п. Электроизолятор, д. 52, режим работы: понедельник–пятница, 12:00–18:00. Акция «Доброе дело — нашим защитникам» продлится до 17 декабря.